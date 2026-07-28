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Светлов о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Сравните, сколько мировых медалей у хоккеистов и футболистов. Вот и ответ!»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе.

Источник: Спортс‘’

экс-футболист ЦСКА и сборной СССР заявил: «Футбол в десять раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле».

— Сергей Александрович, в последние дни футбольные и хоккейные ветераны спорят в СМИ о том, какой вид спорта сложнее. Поучаствуете?

— Думаю, уважаемых ветеранов двух видов спорта на этот спор спровоцировала пресса, у которой после завершения чемпионата мира, видимо, нет громких тем.

Безусловно, все мы, хоккеисты, посмеялись, когда кто-то из футбольных коллег сказал, что «мяч» в десять раз сложнее «шайбы». Всерьез тут говорить не о чем — это хотя и игровые, командные, но разные виды спорта. В футболе ты тратишь энергию как в марафоне, в хоккее работаешь коротко, на взрыве.

Сегодня и хоккей, и футбол — сверхэнергозатратные виды спорта. Посмотрите на последнюю зимнюю Олимпиаду — какой интенсивной была каждая смена, какие нагрузки выдерживали лидеры команд. Да и чемпионат мира в США показал, что и в футболе командное движение решает очень многое.

— Так какой вид спорта сложнее?

— Знаете, это мы возвращаемся в детство, к спору, кто сильнее — слон или кит?

А вообще правильно сказал Александр Викторович Кожевников. Посмотрите, сколько мировых медалей у хоккеистов и футболистов, сравните их количество. Сравнили? Вот и весь ответ на ваш вопрос, — сказал Сетлов.

Кожевников о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Зависть. Сколько славы нам принес хоккей, а сколько футбол? Вот и все».

Владимир Крикунов: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше».