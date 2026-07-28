Светлов о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Сравните, сколько мировых медалей у хоккеистов и футболистов. Вот и ответ!»

Безусловно, все мы, хоккеисты, посмеялись, когда кто-то из футбольных коллег сказал, что «мяч» в десять раз сложнее «шайбы». Всерьез тут говорить не о чем — это хотя и игровые, командные, но разные виды спорта. В футболе ты тратишь энергию как в марафоне, в хоккее работаешь коротко, на взрыве.