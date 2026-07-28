«Реал» направил Винисиусу встречное предложение о продлении контракта. «Арсенал» готовится представить свое (Флориан Плеттенберг)

Ранее сообщалось, что вингер хочет обсудить с руководством роль в новом проекте Жозе Моуринью и понять, соответствует ли предложенная зарплата его статусу. Нынешний контракт 26-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. Бразилец рассчитывает получать около 20 млн евро после уплаты налогов за сезон.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Реал» направил Винисиусу и его агентам встречное предложение о продлении контракта.
Мадридцы надеются достичь соглашения после нескольких месяцев переговоров. Клуб осведомлен об интересе со стороны «Арсенала».
«Канониры», в свою очередь, готовят первое официальное предложение. Представители футболиста были об этом проинформированы.