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Кин об уходе Мальдини и Леонардо из FIGC: «Это по-детски, нельзя уходить только потому, что не получили желаемого тренера. Лидеры не устраивают истерик, когда что-то пошло не так»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал Паоло Мальдини и Леонардо за решение покинуть Федерацию футбола Италии (FIGC).

Источник: Спортс‘’

Ранее FIGC отказалась от назначения Андреа Пирло, чья кандидатура была выдвинута Мальдини и Леонардо, на пост главного тренера сборной Италии. Назначения осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией «Фонбет». Технический директор FIGC Мальдини и его советник Леонардо официально приступили к своим обязанностям 16 дней назад.

"Мне это совсем не нравится. На мой взгляд, это по-детски. Нельзя бросать проект только потому, что не получил желаемого тренера. В футболе так не бывает.

Люди говорят о лояльности и принципах. Защищайте свое мнение, но как только решение принято, задача — двигаться дальше. Именно так поступают лидеры. Они не устраивают истерик только потому, что что-то пошло не так.

Мальдини и Леонардо — легенды. Никто не ставит под сомнение их достижения как игроков, но речь идет об ответственности. Италия пытается прийти в себя, и ей нужны опытные люди, чтобы стабилизировать ситуацию. Уход через несколько недель посылает всем неправильный сигнал.

Если вы остаетесь только тогда, когда все с вами согласны, вы занимаетесь не тем делом. Это слабое лидерство. Если бы они верили в возрождение итальянского футбола, они оставались, боролись за свои идеи и доказывали свою состоятельность. Уйти только потому, что их первый кандидат не был утвержден? Я не могу этого уважать. Влиятельные люди в футболе так не поступают", — заявил Кин.