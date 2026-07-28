Кин об уходе Мальдини и Леонардо из FIGC: «Это по-детски, нельзя уходить только потому, что не получили желаемого тренера. Лидеры не устраивают истерик, когда что-то пошло не так»

Если вы остаетесь только тогда, когда все с вами согласны, вы занимаетесь не тем делом. Это слабое лидерство. Если бы они верили в возрождение итальянского футбола, они оставались, боролись за свои идеи и доказывали свою состоятельность. Уйти только потому, что их первый кандидат не был утвержден? Я не могу этого уважать. Влиятельные люди в футболе так не поступают", — заявил Кин.