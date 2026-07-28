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Быстров о «Локомотиве»: «Джикия и Коваленко — не усиление состава в их нынешней форме. Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил перспективы «Локомотива» в сезоне-2026/27.

Источник: Спортс‘’

— Вы понимаете, почему «Локомотив» за неделю до чемпионата продал Воробьева?

— Видимо, они считают, что могут побороться за медали без Воробьева и с Комличенко, которого не будет до сентября. Хотя считаю, что с таким бюджетом, как у «Локомотива», нужно ставить более серьезные задачи.

— А реально добиться более серьезных результатов без нападающего?

— Если «Локомотив» продал Воробьева, значит, у них был план Б. Видимо, станут наигрывать молодого. Или клуб включил эконом-режим. Что касается Руденко в атаке, то, конечно, это не нападающий. В теории на эту позицию можно временно ставить кого угодно.

— Но все усиление «Локомотива» этим летом — Джикия и Коваленко.

По моему мнению, Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ. Ему было очень тяжело. Я вообще считаю, что Джикия и Коваленко — это не усиление состава, учитывая их нынешнюю форму, — заявил Быстров.