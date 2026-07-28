«Палмейрас» за 20+5 млн евро не продал Лопеса в «Спартак». Красно-белые готовы платить форварду больше, чем бразильцы

Красно-белые предложили 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами за аргентинского футболиста.
Однако бразильский клуб ответил отказом.
«Палмейрас» поблагодарил российскую команду за предложение, сообщив, что не заинтересован в переговорах по игроку.
Тем не менее «Спартак» не намерен отказываться от желания купить форварда. Клуб пытается переманить Лопеса, предложив ему зарплату значительно выше той, что он получает в бразильском клубе.
В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 3 передачи в 17 матчах чемпионата Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.