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«Палмейрас» за 20+5 млн евро не продал Лопеса в «Спартак». Красно-белые готовы платить форварду больше, чем бразильцы

«Спартак» пытается приобрести 25-летнего нападающего «Палмейраса» Флако Лопеса.

Источник: Спортс‘’

Красно-белые предложили 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами за аргентинского футболиста.

Однако бразильский клуб ответил отказом.

«Палмейрас» поблагодарил российскую команду за предложение, сообщив, что не заинтересован в переговорах по игроку.

Тем не менее «Спартак» не намерен отказываться от желания купить форварда. Клуб пытается переманить Лопеса, предложив ему зарплату значительно выше той, что он получает в бразильском клубе.

В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 3 передачи в 17 матчах чемпионата Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.