Кирьяков о «Динамо»: «Приглашение Шварца — авантюра чистой воды. Такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с клубом»

Команда тренера Сандро Шварца сыграла вничью 0:0 с «Крыльями Советов».
— В первом туре два топ-клуба потеряли очки: «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями “Советов”, а “Локомотив” — с “Ахматом”. Если говорить о первом матче, “Динамо” разочаровало?
— Конечно, разочаровало.
Проблем очень много, и не только футбольных. Сколько ни критикуешь, такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с таким клубом.
Пригласили Шварца, а я считаю, что это авантюра чистой воды. Многие негативно восприняли его приход.
Я вообще ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне. Откуда ждать-то? — сказал Сергей Кирьяков.