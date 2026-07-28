Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
13.75
X
6.81
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.55
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.51
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.72
П2
1.57
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Ротор
2
П1
X
П2

Кирьяков о «Динамо»: «Приглашение Шварца — авантюра чистой воды. Такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с клубом»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат первого матча «Динамо» в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Сандро Шварца сыграла вничью 0:0 с «Крыльями Советов».

— В первом туре два топ-клуба потеряли очки: «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями “Советов”, а “Локомотив” — с “Ахматом”. Если говорить о первом матче, “Динамо” разочаровало?

— Конечно, разочаровало.

Проблем очень много, и не только футбольных. Сколько ни критикуешь, такое впечатление, что всем все равно на то, что происходит с таким клубом.

Пригласили Шварца, а я считаю, что это авантюра чистой воды. Многие негативно восприняли его приход.

Я вообще ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне. Откуда ждать-то? — сказал Сергей Кирьяков.