Макаров о том, что тренер в «Кайсериспоре» сравнил его с Роббеном: «Нормально воспринял слова. У него есть понимание футбола»

— Твой тренер в «Кайсериспоре» (Радомир Джалович — Спортс«“) сравнил тебя с Роббеном.
— Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.
— Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?
— Когда-то да.
— А сейчас?
— Все покажет сезон, — сказал Денис Макаров.
Макаров провел 13 матчей за «Кайсериспор» в прошедшем сезоне в чемпионате Турции и не сделал ни одного результативного действия.
Джалович тренировал «Кайсериспор» с октября 2025 года по февраль 2026 года.