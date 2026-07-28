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Макаров о том, что тренер в «Кайсериспоре» сравнил его с Роббеном: «Нормально воспринял слова. У него есть понимание футбола»

Вингер «Крыльев Советов» Денис Макаров прокомментировал сравнение с Арьеном Роббеном.

Источник: Спортс‘’

— Твой тренер в «Кайсериспоре» (Радомир Джалович — Спортс«“) сравнил тебя с Роббеном.

— Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.

— Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?

— Когда-то да.

— А сейчас?

— Все покажет сезон, — сказал Денис Макаров.

Макаров провел 13 матчей за «Кайсериспор» в прошедшем сезоне в чемпионате Турции и не сделал ни одного результативного действия.

Джалович тренировал «Кайсериспор» с октября 2025 года по февраль 2026 года.