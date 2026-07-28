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Артета увлечен идеей подписать Винисиуса. В «Арсенале» трансфер вингера «Реала» рассматривают как главную цель

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», если он не продлит договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

По данным BBC, Артета настолько увлечен идеей подписания Винисиуса, что внутри лондонской команды трансфер форварда рассматривается как главная цель.

При этом отмечается, что Винисиус является лишь одним из нескольких вариантов «канониров» для укрепления левого фланга атаки.

Винисиус может уйти из «Реала». О нем мечтает «Арсенал».