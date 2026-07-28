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Лотар Маттеус: «Бавария» не ослабла и может продолжать успешно работать при Компани. Должно произойти что-то масштабное, чтобы Олисе отпустили. Команда будет фаворитом в ЛЧ"

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями о состоянии команды в преддверии нового сезона.

Источник: Спортс‘’

«Бавария» не ослабла. Даже наоборот. Не ожидаю, что кто-либо из ключевых игроков покинет клуб этим летом.

Несколько недель назад я говорил, что убежден, что Майкл Олисе останется в «Баварии». У меня никогда не было опасения или предчувствия, что его отпустят. Должно произойти что-то действительно масштабное. Но этого не произойдет.

Команда может продолжать успешно работать вместе под руководством Венсана Компани. Они знают друг друга и доверяют друг другу.

Поэтому считаю, что «Бавария» снова будет конкурентоспособна в еврокубках в следующем сезоне — а это значит, что она снова будет в числе фаворитов Лиги чемпионов.

Им не нужно никого бояться. Конечно, для достижения главной цели — завоевания трофея Лиги чемпионов — им понадобится доля удачи.

В любом случае в чемпионате Германии «Бавария» является явным фаворитом", — считает Лотар Маттеус.