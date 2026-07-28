«Зенит» мог бы набрать 90 очков и стать чемпионом за 10 туров. Покажите поставленную игру в РПЛ — нет таких, а у петербуржцев есть трофеи — это самое важное". Погребняк о команде Се

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Акрон» (5:0) в матче первого тура.
«Есть “Зенит” и все остальные. Команда усилилась плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Другие бразильцы также поняли, что и из РПЛ можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация.
Клуб еще будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят 20−30 миллионов евро.
Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за десять [до конца сезона] стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул.
Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра — нет таких.
А у «Зенита» есть результат, трофеи — это самое важное", — сказал Павел Погребняк.