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«Зенит» мог бы набрать 90 очков и стать чемпионом за 10 туров. Покажите поставленную игру в РПЛ — нет таких, а у петербуржцев есть трофеи — это самое важное". Погребняк о команде Се

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о шансах клуба вновь выиграть РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Акрон» (5:0) в матче первого тура.

«Есть “Зенит” и все остальные. Команда усилилась плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Другие бразильцы также поняли, что и из РПЛ можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация.

Клуб еще будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят 20−30 миллионов евро.

Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за десять [до конца сезона] стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул.

Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра — нет таких.

А у «Зенита» есть результат, трофеи — это самое важное", — сказал Павел Погребняк.