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Андрей Аршавин: «Даку фолил на Тормене перед голом “Рубина”. Витора толкнули настолько, что он согнулся. Человек на ВАР не понимает сути игры в футбол»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку нарушал правила перед голом в ворота «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"Я считаю, что Даку фолил на Тормене перед голом. Даку намеренно ему толкнул, а у Тормены не было опоры.

Тормена прыгает, мимо летит мяч, его толкают настолько, чтобы он согнулся и не успел достать. Это влияет на эпизод. Конечно, это фол.

Когда борются друг с другом — это другое. Тормена идет играть головой, его толкают рукой.

Человек, который смотрел на ВАР, не понимает сути игры в футбол«, — сказал Андрей Аршавин в эфире шоу “Это футбол, брат!”.

На этом матче работал главный арбитр Артем Чистяков, на ВАР — Василий Казарцев.