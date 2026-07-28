Андрей Аршавин: «Даку фолил на Тормене перед голом “Рубина”. Витора толкнули настолько, что он согнулся. Человек на ВАР не понимает сути игры в футбол»

"Я считаю, что Даку фолил на Тормене перед голом. Даку намеренно ему толкнул, а у Тормены не было опоры.
Тормена прыгает, мимо летит мяч, его толкают настолько, чтобы он согнулся и не успел достать. Это влияет на эпизод. Конечно, это фол.
Когда борются друг с другом — это другое. Тормена идет играть головой, его толкают рукой.
Человек, который смотрел на ВАР, не понимает сути игры в футбол«, — сказал Андрей Аршавин в эфире шоу “Это футбол, брат!”.
На этом матче работал главный арбитр Артем Чистяков, на ВАР — Василий Казарцев.