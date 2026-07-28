Директор сборной Германии Феллер: «Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина. Ничего общего с футболом. Не понимаю, почему многие их хвалят»

Команда тренера Лионеля Скалони дошла до финала ЧМ-2026 и проиграла сборной Испании (0:1, дополнительное время).
Немецкая сборная вылетела с турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти.
"Германии нужно лучше играть в обороне. Многие приводили аргентинцев в пример. Но я считаю это плохим примером. Внезапно аргентинцы стали эталоном. Немного лицемерная дискуссия.
Мне не нужна команда, которая играет, как Аргентина. Это не имеет ничего общего с футболом.
Да, они были действующими чемпионами мира, и на прошедшем турнире тоже вышли в финал. Но я не понимаю, почему многие люди хвалят эту команду", — заявил Руди Феллер.