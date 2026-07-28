Владимир Быстров: «Спартак» и без Барко справится — уйдет и уйдет. В РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра команды. Разве без него не побеждали?"

— Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?
— Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого.
Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата.
Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?
— Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».
— На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака».
Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например, — сказал Владимир Быстров.