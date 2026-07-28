Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
13.75
X
6.81
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.56
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.49
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.72
П2
1.57
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Ротор
2
П1
X
П2

Владимир Быстров: «Спартак» и без Барко справится — уйдет и уйдет. В РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра команды. Разве без него не побеждали?"

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал возможный уход из команды атакующего полузащитника Эсекиэля Барко.

Источник: Спортс‘’

— Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?

— Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого.

Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата.

Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?

— Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».

— На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака».

Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например, — сказал Владимир Быстров.