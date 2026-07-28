«Винисиус — это настоящая дива. Вы говорите: “Парни, отдавайте ему мяч”. Мне это не нравится. Артета делает ставку на командную игру». Дини о вингере и «Арсенале»

С одной стороны, у вас есть Букайо Сака, капитан, который все делает правильно, а с другой — вы подписываете этого парня, и говорите: «О, кстати, парни, давайте, отдавайте ему мяч». И вам постоянно придется отдавать ему мяч. Мне это не нравится.