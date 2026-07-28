«Винисиус — это настоящая дива. Вы говорите: “Парни, отдавайте ему мяч”. Мне это не нравится. Артета делает ставку на командную игру». Дини о вингере и «Арсенале»

Ранее стало известно, что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», если он не продлит договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года.
— «Арсенал» ведет переговоры о подписании Винисиуса. Трой, как думаешь, это случится? И если да, то какое место этот трансфер займет в истории АПЛ с точки зрения самых громких переходов?
— Если это произойдет, то для АПЛ будет здорово заполучить звезду такого уровня с точки зрения мировой известности и так далее. Но мне это не нравится.
— Почему?
— Не думаю, что это подходит стилю игры «Арсенала». Не думаю, что характер Винисиуса подходит Микелю Артете.
— Что ты имеешь в виду под характером?
— Думаю, что он настоящая дива в том, что касается его желаний и потребностей. Не думаю, что он впишется в коллектив.
Артете придется иметь дело с чем-то новым, потому что он делает ставку на командную игру.
С одной стороны, у вас есть Букайо Сака, капитан, который все делает правильно, а с другой — вы подписываете этого парня, и говорите: «О, кстати, парни, давайте, отдавайте ему мяч». И вам постоянно придется отдавать ему мяч. Мне это не нравится.
Не думаю, что это поможет «Арсеналу», — заявил Трой Дини.