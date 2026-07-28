Гурцкая о голе «Ахмата»: «Зачем Джикия пятился назад? Вы 32-летний защитник, 10 лет в футболе в качестве защитника — сделайте шаг вперед, и мяч врежется в вас»

На 83-й минуте забитым мячом отметился Эральд Максути.
"Зачем Джикия пятился назад и делал это движение? Почему он не сделал шаг вперед навстречу Максути?
Даже если бы не было рикошета, как это защищает от прямого удара? Просто сделай шаг вперед, сократите удар.
Вы 32-летний защитник, вы 10 лет в большом футболе в качестве центрального защитника — просто сделайте шаг вперед, и мяч врежется в вас«, — сказал Тимур Гурцкая в шоу “Это футбол, брат!”.
«Локо» без победы в первом туре! «Ахмат» вообще не хуже.