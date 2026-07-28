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Гершкович о словах Макарова про Гусева: «Это сказано не от большого ума. Денису нужно обратить внимание на себя. Ролан будет востребован в РПЛ»

Бывший футболист «Динамо» Михаил Гершкович оценил высказывание Дениса Макарова про Ролана Гусева.

Источник: Спортс‘’

Экс-полузащитник бело-голубых ранее заявил, что Гусев «больше не возглавит клуб РПЛ».

— Макаров заявил, что Гусев никогда не будет тренировать клуб РПЛ. Действующий футболист имел право так говорить, даже если между ними был конфликт?

— Я думаю, что это сказано не от большого ума.

Я, например, верю в Гусева, потому что он то время, которое пробыл в «Динамо», провел достаточно неплохо.

Я даже скажу, что набирал ход, тренерский опыт и уверенность. Я вполне уверен даже, что он не сказал своего последнего слова. Даже наоборот: он будет востребован в РПЛ.

Я просто хочу сказать, чтобы люди не обращали внимания на высказывания людей, которые не могут в себе обиду какую-то сдержать.

Лучше бы в себе покопался, почему он, будучи игроком, который подавал серьезные надежды, играл в сборной…

Ему нужно обратить внимание на себя прежде всего, а не делать высказывания о других людях, — сказал Михаил Гершкович.