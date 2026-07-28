Чернов о лимите: «Тяжелее всего будет “Зениту” — делают акцент на иностранцах. У “Спартака” много классных российских игроков, прошедших через академию»

В нынешнем сезоне команды смогут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
— Совсем недавно в России стал действовать новый лимит на легионеров. На спрос на вас как на россиянина это никак не повлияло?
— Лично я не заметил, что из-за нового лимита на легионеров спрос на меня как-то вырос.
В «Крыльях Советов» все основные защитники — россияне. Мы так и остались в команде.
— Как думаете, а на других клубах РПЛ это отразится, например, «Зените» и «Спартаке»?
— На мой взгляд, тяжелее всего будет именно «Зениту». Клуб делает акцент на иностранцах.
У «Спартака» хорошая академия. У клуба много классных российских игроков, которые прошли через академию. Это Максименко, Литвинов, Денисов и еще несколько футболистов.
В «Спартаке» много талантливых россиян. Сейчас команда хочет выиграть РПЛ.
Десять лет без побед в чемпионате России — долгий срок. А бросать молодежь под задачу выиграть в РПЛ тяжело, — сказал Никита Чернов.