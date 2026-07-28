Кармо о том, считает ли себя лучшим дриблером РПЛ: «Думаю, что так и есть. Энрике из “Зенита” тоже отличный дриблер, храбрый и старается брать игру на себя»

— Считаешь себя лучшим дриблером чемпионата? Если нет, то кто круче?
— Не стану присваивать себе лавры и заявлять, что я лучший дриблер чемпионата России, но думаю, что так и есть.
Хотя, несомненно, найдутся и другие отличные футболисты. Мы всегда должны стараться показывать свою технику, ведь зрители следят за нами, изучают нашу игру.
Есть, например, Луис Энрике из «Зенита», тоже отличный дриблер. Мне очень нравится смотреть, как он играет. Наши стили немного отличаются, но Энрике — сильный футболист.
Мне он импонирует: постоянно идет в обыгрыш, сближается с защитниками. Он по‑настоящему храбрый и старается брать игру на себя, а это очень важно в футболе. Без всякого сомнения, он тоже входит в список лучших дриблеров Премьер‑лиги.
Слава Богу, мои защитники и партнеры по команде — лучшие в лиге. Они позволяют мне играть технично, брать ответственность на себя.
Конечно, в этом году появится еще больше футболистов, которые будут знать, как играть против нас, как нейтрализовать мои действия. Но мы тоже к этому готовы, — сказал Энрике Кармо.