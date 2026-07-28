Десайи о Лакруа: «Это действительно то, что нужно “Челси”? Хотел бы, чтобы они взяли футболиста, игравшего на элитном уровне за клуб аналогичного масштаба»

Это хороший шаг для Лакруа, но я бы хотел, чтобы они взяли игрока, который играл на элитном уровне за клуб аналогичного масштаба, как «Челси», и испытывал аналогичное давление, а не игрока из менее крупного клуба, чем «Челси», — сказал Марсель Десайи.