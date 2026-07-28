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Десайи о Лакруа: «Это действительно то, что нужно “Челси”? Хотел бы, чтобы они взяли футболиста, игравшего на элитном уровне за клуб аналогичного масштаба»

Бывший футболист «Челси» Марсель Десайи оценил вероятный трансфер центрального защитника «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа в лондонский клуб за 52 миллиона фунтов.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, что Максанс Лакруа стал бы неплохим приобретением для “Челси”. Не хочу критиковать игрока. Просто скажу, что да, это хороший шаг для клуба.

Хаби Алонсо любит играть в три защитника. Он хочет реализовать свои идеи и свою философию, используя схему с тремя защитниками.

Думаю, это хороший шаг для него и хороший шаг для «Челси». Лакруа — игрок сборной, игравшей в великолепной команде, которую собрал Дидье Дешам.

Не могу критиковать игрока сборной, который представлял Францию ​​на чемпионате мира.

Но действительно ли это то, что нужно «Челси»? Нужен центральный защитник с большим опытом, игрок, который уже зарекомендовал себя и может стать лидером обороны. Нам нужен настоящий опытный лидер в центре защиты.

Не спрашивайте меня имя такого игрока. Это задача Алонсо и клуба — найти подходящего футболиста, соответствующего его философии.

Это хороший шаг для Лакруа, но я бы хотел, чтобы они взяли игрока, который играл на элитном уровне за клуб аналогичного масштаба, как «Челси», и испытывал аналогичное давление, а не игрока из менее крупного клуба, чем «Челси», — сказал Марсель Десайи.