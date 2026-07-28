Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.50
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.56
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.20
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.59
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Аполлон
:
Дила
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.29
П2
8.25
Футбол. Кубок России
20:00
2DROTS
:
Орел
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.00
П2
8.76
Футбол. Лига конференций
20:30
ЦСКА 1948
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.53
П2
4.01
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Ротор
2
П1
X
П2

«Ливерпуль» провел предварительные переговоры по трансферу Барколя. «ПСЖ» намерен получить 170 млн евро, мерсисайдцы хотят снизить цену

«Ливерпуль» провел предварительные переговоры о переходе вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Официальных переговоров между клубами еще не было, но они могут начаться в ближайшее время.

Сделка по 23-летнему форварду зависит от суммы трансфера. Французский клуб оценивает игрока в 170 миллионов евро, но мерсисайдцы хотят снизить цену.

В «Ливерпуле» учитывают желание Барколя уйти из «ПСЖ», а также тот факт, что у него осталось два года по контракту.

В клубе считают, что если соглашение о трансфере не будет достигнуто этим летом, то «ПСЖ» рискует отдать игрока гораздо дешевле в 2027 году, учитывая, что он не желает подписывать новый договор.