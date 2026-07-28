«Ливерпуль» провел предварительные переговоры по трансферу Барколя. «ПСЖ» намерен получить 170 млн евро, мерсисайдцы хотят снизить цену

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
Официальных переговоров между клубами еще не было, но они могут начаться в ближайшее время.
Сделка по 23-летнему форварду зависит от суммы трансфера. Французский клуб оценивает игрока в 170 миллионов евро, но мерсисайдцы хотят снизить цену.
В «Ливерпуле» учитывают желание Барколя уйти из «ПСЖ», а также тот факт, что у него осталось два года по контракту.
В клубе считают, что если соглашение о трансфере не будет достигнуто этим летом, то «ПСЖ» рискует отдать игрока гораздо дешевле в 2027 году, учитывая, что он не желает подписывать новый договор.