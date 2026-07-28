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Пардью о Винисиусе: «У “Арсенала” есть все: стабильность, вратарь, полузащита. И нужен тот, кто на 87-й минуте при 0:0 обыграет двоих и закрутит мяч в верхний угол»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью оценил возможный переход вингера «Реала» Винисиуса в «Арсенал».

Источник: Спортс‘’

"Это было бы невероятное приобретение! Думаю, что трансфер состоится.

У Винисиуса остался год по контракту. В «Реале» уже давно пытаются убедить его подписать новое соглашение.

Если задуматься о другой стороне медали, о новых чемпионах АПЛ… Винисиус окажется в Лондоне, а не в Ньюкасле или Манчестере. Он смог бы играть за чемпионов.

Клуб предоставит ему дом в Риджентс-парке, он смог бы прилетать и улетать с семьей по своему желанию, ведь у него будет достаточно возможностей для этого. Думаю, это заманчивое предложение.

Слабое звено команды «Арсенала» — это левый фланг, где играет Габриэл Мартинелли, а Эберечи Эзе не совсем справляется со своей ролью, да и вообще это не его задача.

Если бы я был тренером «Арсенала», и мог бы подписать одного индивидуально сильного игрока, то это был бы такой талант, как Винисиус.

Все остальное у «Арсенала» есть, не так ли? Стабильность, вратарь, полузащита, все есть.

Им нужно, чтобы на 87-й минуте на «Эмирейтс» при счете 0:0 был тот игрок, который обыграет двоих и закрутит мяч в верхний угол.

Букайо Сака, возможно, был таким игроком пару лет назад, даже больше, чем в прошлом сезоне, но им нужен кто-то, кто может делать это с левого фланга", — сказал Алан Пардью в интервью talkSPORT.