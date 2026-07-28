Быстров о «Динамо»: «Пару лет назад они боролись за чемпионство, а сейчас взяли тренера и хотят бороться за топ-3? Не стать чемпионами с такой политикой»

— Как оцените игру «Динамо» после возвращения Сандро Шварца?
— Я не очень понимаю политику «Динамо» и то, какие задачи ставят в клубе. Попасть в топ-3? Если повезет, то будут в тройке.
Но вообще это «хорошая» задача: то есть пару лет назад они до последнего боролись за чемпионство, а сейчас взяли нового тренера и хотят бороться за топ-3?
С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом.
— И клуб осознанно отказался от трансферов до начала чемпионата.
— На мой взгляд, если и усиливать состав, то это надо делать до первого тура, а не после четвертого или пятого. И не в середине турнира.
Может быть, Шварц сказал руководству «Динамо», что ему не нужно усиление, и он с таким составом приведет команду к какому-нибудь трофею?
— А этот состав на такое способен?
— При точечном усилении они смогут побороться. Но я не знаю всю глубину состава. Может быть, там молодежь готова тащить.
Но пока «Динамо» разочаровывает своих болельщиков, — сказал Владимир Быстров.