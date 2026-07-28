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Быстров о «Динамо»: «Пару лет назад они боролись за чемпионство, а сейчас взяли тренера и хотят бороться за топ-3? Не стать чемпионами с такой политикой»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил положение «Динамо», сыгравшего 0:0 с «Крыльями Советов» в первом туре РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Как оцените игру «Динамо» после возвращения Сандро Шварца?

— Я не очень понимаю политику «Динамо» и то, какие задачи ставят в клубе. Попасть в топ-3? Если повезет, то будут в тройке.

Но вообще это «хорошая» задача: то есть пару лет назад они до последнего боролись за чемпионство, а сейчас взяли нового тренера и хотят бороться за топ-3?

С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом.

— И клуб осознанно отказался от трансферов до начала чемпионата.

— На мой взгляд, если и усиливать состав, то это надо делать до первого тура, а не после четвертого или пятого. И не в середине турнира.

Может быть, Шварц сказал руководству «Динамо», что ему не нужно усиление, и он с таким составом приведет команду к какому-нибудь трофею?

— А этот состав на такое способен?

— При точечном усилении они смогут побороться. Но я не знаю всю глубину состава. Может быть, там молодежь готова тащить.

Но пока «Динамо» разочаровывает своих болельщиков, — сказал Владимир Быстров.