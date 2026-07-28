Министр спорта Италии о Пирло: «Ожидаю исправления ошибки. Произошедшее не должно было случиться. Каждый должен разбираться со своей совестью»

Назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet.
"Нужно спросить президента Федерации футбола Италии, было ли принято решение о прекращении переговоров и по каким причинам.
С моей стороны давления не было. У меня есть свои убеждения, и ситуация с российским букмекером не помогает, но я ничего не просил и не нуждаюсь в объяснениях.
Это ситуация, в которой мы должны быть предельно осторожны.
То, что происходит с февраля 2022 года, нарушение олимпийского перемирия, ставит нас перед таким деликатным вопросом, который не допускает поверхностных решений.
Вопрос о букмекере, связанного с Россией, еще больше осложнил ситуацию, и решение принимает президент федерации.
Я ожидаю исправления ошибки. Меня интересует лишь вопрос определения ответственности, потому что каждый должен разбираться со своей совестью, но совершенно очевидно, что произошедшее не должно было случиться", — сказал Андреа Абоди.
Пожар Италии после отмены Пирло: Мальдини и Леонардо ушли из федерации через 16 дней после назначения.