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Министр спорта Италии о Пирло: «Ожидаю исправления ошибки. Произошедшее не должно было случиться. Каждый должен разбираться со своей совестью»

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию вокруг отмены решения по назначению Андреа Пирло на пост главного тренера национальной сборной.

Источник: Спортс‘’

Назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet.

"Нужно спросить президента Федерации футбола Италии, было ли принято решение о прекращении переговоров и по каким причинам.

С моей стороны давления не было. У меня есть свои убеждения, и ситуация с российским букмекером не помогает, но я ничего не просил и не нуждаюсь в объяснениях.

Это ситуация, в которой мы должны быть предельно осторожны.

То, что происходит с февраля 2022 года, нарушение олимпийского перемирия, ставит нас перед таким деликатным вопросом, который не допускает поверхностных решений.

Вопрос о букмекере, связанного с Россией, еще больше осложнил ситуацию, и решение принимает президент федерации.

Я ожидаю исправления ошибки. Меня интересует лишь вопрос определения ответственности, потому что каждый должен разбираться со своей совестью, но совершенно очевидно, что произошедшее не должно было случиться", — сказал Андреа Абоди.

Пожар Италии после отмены Пирло: Мальдини и Леонардо ушли из федерации через 16 дней после назначения.