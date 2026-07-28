«Барса» связалась с агентами Крупи по контракту форварда. В руководстве клуба убеждены, что игрок подходит для системы Флика (Diario Sport)

Об этом сообщает Diario Sport.
Каталонский клуб контактировал с представителями 20-летнего форварда по поводу условий контракта.
Отмечается, что «Барселона» может позволить себе выплатить сумму в размере 100 миллионов евро за француза. Крупи является альтернативой форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу.
В руководстве «Барселоны» существуют разные мнения относительно целесообразности подписания Крупи. Некоторые убеждены, что это игрок, подходящий для системы Ханси Флика.
Отмечается, что тренер дал свое согласие на подписание игрока, если не удастся заполучить Альвареса. По мнению специалиста, позиция должна быть занята нападающим, который прессингует соперников.