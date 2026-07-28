Капитан «Динамо» Фомин: «Удачи Овечкину, мы болеем и переживаем за него. Пусть побьет все рекорды»

40-летний россиянин отстает на 10 шайб — 1006 против 1016.
«Удачи Александру Овечкину в новом сезоне с “Вашингтоном”. Мы болеем и переживаем за него.
Пусть побьет все рекорды. Будем следить, как будет дальше развиваться его карьера", — сказал Фомин.
Вячеслав Быков: «Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно, регресса в его игре нет. “Вашингтон” — не фаворит, но способен удивить».
Тюкавин об Овечкине: «Думаю, он продлил контракт, чтобы побить рекорд Гретцки и стать самым-самым лучшим снайпером. Забью ли больше Саши? Его или Соболева? Буду стараться».
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