Экс-игрок и тренер ЦСКА Тарханов покинул женскую команду «Енисея»

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший футболист и главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисея» и возглавил «Енисей-2», сообщается в Telegram-канале клуба.
Состав тренерского штаба Тарханова будет объявлен позднее.
Специалист возглавил женскую команду в январе 2026 года. После 13 туров чемпионата России красноярский коллектив занимает последнюю, 13-ю строчку в турнирной таблице. «Енисей-2» выступает в дивизионе Б Второй лиги.
Тарханову 71 год. В разные годы он возглавлял московские ЦСКА и «Торпедо», самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал», который под его руководством дошел до финала Кубка России сезона-2016/17. Также специалист тренировал узбекистанский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник».