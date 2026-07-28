Экс-игрок и тренер ЦСКА Тарханов покинул женскую команду «Енисея»

Тарханову 71 год. В разные годы он возглавлял московские ЦСКА и «Торпедо», самарские «Крылья Советов», грозненский «Терек», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал», который под его руководством дошел до финала Кубка России сезона-2016/17. Также специалист тренировал узбекистанский «Пахтакор», литовскую «Ветру», болгарскую «Славию» и армянский «Пюник».