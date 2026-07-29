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Дайч о стиле Ираолы: «Футбол низших лиг, но на высоком уровне. Когда он ставил “Борнмуту” “испанский стиль”, мы их переехали, и Андони подумал: “Это не сработает”

Шон Дайч оценил стиль, который прививает командам новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола, прежде работавший с «Борнмутом».

"Ирония в том, что он, по сути, играет в футбол низших лиг, но на высоком уровне. Они заставляют тебя постоянно разворачиваться туда-сюда и почти вынуждают сдаться. Высококачественная и высокоинтенсивная версия [футбола низших лиг]. И это большой комплимент.

Я восхищался этим, потому что, когда он пытался ставить то, что обычно называют «испанским стилем», наш «Эвертон» их просто переехал. Он великолепный тренер, и видно было, как он подумал: «Это не сработает».

«В следующий раз, когда мы играли против них, они уже засыпали нас ударами, вынуждали терять ориентацию, заставляли фланговых защитников бежать назад к своим воротам, а центральные защитники думали, что не смогут перевести дух. Они выглядели совсем другой командой, и он отлично поработал», — сказал экс-тренер «Эвертона» в подкасте The Good, The Bad and The Football.