Дайч о стиле Ираолы: «Футбол низших лиг, но на высоком уровне. Когда он ставил “Борнмуту” “испанский стиль”, мы их переехали, и Андони подумал: “Это не сработает”

«В следующий раз, когда мы играли против них, они уже засыпали нас ударами, вынуждали терять ориентацию, заставляли фланговых защитников бежать назад к своим воротам, а центральные защитники думали, что не смогут перевести дух. Они выглядели совсем другой командой, и он отлично поработал», — сказал экс-тренер «Эвертона» в подкасте The Good, The Bad and The Football.