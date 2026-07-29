Неймар подтвердил уход из сборной Бразилии: «Мое время подошло к концу. Я был счастлив, отдал все, что мог, выкладывался ради желтой футболки, но больше не хочу этого делать»

Напомним, что Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в ⅛ финала.
34-летний футболист подтвердил свое решение в интервью после матча с венесуэльским УСВ в Кубке Судамерикана (4:2).
"Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь.
Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать", — сказал Неймар.
Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей (второй результат), забил 80 голов (рекорд) и отдал 58 результативных передач. Он лучший бомбардир в истории национальной команды. Со сборной форвард выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и также стал олимпийским чемпионом в 2016-м.