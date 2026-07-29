Арбитр Пиньейру о перепалке с Месси в матче ЧМ: «Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга»

Перед штрафным ударом швейцарцев в 1-м тайме встречи Пиньейру дал Месси указание отойти на необходимое расстояние, но его тон и жесты рассердили аргентинца, и он сказал: «Говорите со мной нормально». Уже после исполнения штрафного Месси подошел к судье и сказал, держа руки за спиной: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте ко мне неуважение. Я с вами нормально говорю».