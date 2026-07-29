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Арбитр Пиньейру о перепалке с Месси в матче ЧМ: «Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга»

Арбитр Жоау Педру Пиньейру высказался о конфликте с Лионелем Месси во время матча сборных Аргентины и Швейцарии в ¼ финала ЧМ-2026.

Перед штрафным ударом швейцарцев в 1-м тайме встречи Пиньейру дал Месси указание отойти на необходимое расстояние, но его тон и жесты рассердили аргентинца, и он сказал: «Говорите со мной нормально». Уже после исполнения штрафного Месси подошел к судье и сказал, держа руки за спиной: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте ко мне неуважение. Я с вами нормально говорю».

"В футболе такие разговоры случаются, капитаны команд обычно говорят [с арбитрами] чуть больше, и новые правила это допускают.

То, что случилось с Месси, происходило и с другими игроками. Конечно, из-за того, что это Месси, возможно, эта ситуация получила больше внимания, но это естественно для футбола.

Судьи разговаривают с игроками, игроки разговаривают с судьями, между нами нормальные отношения — иногда бывают разногласия по определенным ситуациям, но в этом нет ничего необычного. Такое происходит на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Серии А, Серии В…

Конечно, если речь идет о Месси или Криштиану Роналду, такие моменты воспринимаются иначе, но это совершенно нормальные ситуации. Такие разговоры даже полезны, потому что нам не нужно показывать желтые карточки за все подряд. Мы поговорили и поняли друг друга", — сказал Пиньейру в интервью Canal 11.

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