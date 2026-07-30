Карло Анчелотти: «Бразилию критиковали за то, что мы владели мячом меньше, чем Норвегия. У нас футболисты не подходят для такой игры. С Винисиусом нужно действовать вертикально»

Южноамериканская сборная проиграла команде Норвегии (1:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.
— Вы отработали год со сборной. На ваш взгляд, в чем заключается самая большая проблема сборной? Чего не хватает команде для борьбы за титулы?
— Стиль игры команды должен основываться на качествах игроков.
Нас критиковали за то, что команда владела мячом меньше, чем Норвегия (34% против 66% — Спортс«“). Но качества футболистов не подходят для игры, основанной на владении мячом.
Когда есть такие игроки, как Винисиус, Эндрик, Эстевао и Рафинья, не нужно играть во владение.
Нужно показывать вертикальный футбол. Стиль игры основан на способностях футболистов.
Если появятся новые игроки, очень качественный полузащитник, то тогда, безусловно, можно играть в футбол, основанный на владении мячом, — заявил Карло Анчелотти.