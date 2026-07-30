Анчелотти о поражении от Норвегии на ЧМ: «Я изменил структуру после паузы на водопой во 2-м тайме — и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика»

— Какая была бы тактика, если бы вам снова пришлось сыграть против Норвегии?
— Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда хорошо располагалась на поле. У нас была возможность забить с пенальти, был момент у Эндрика.
Я изменил структуру команды после паузы на водопой — и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика.
— Во втором тайме вышел Неймар, Эндрик переместился на фланг, Райан ушел на скамейку, Мартинелли тоже ушел с поля, как и Матеус Кунья. Думаете, это было ключевым моментом?
— Что-то изменилось. Мы немного потеряли контроль на флангах.
С выходом Неймара на поле я думал о том, как вернуть контроль над игрой. Добавить больше качественных игроков в атаке, чтобы выиграть матч. Это часть решения.
В матче на выбывание нужно принимать решения. Это как в игре против Японии.
Иногда решения правильные, потому что результат оправдывает себя. Иногда решения очень плохие, потому что результат не оправдывает себя, — сказал Карло Анчелотти.