Касерес о матче с Францией: «Парагвай чисто сыграл, пожалел их. Мбаппе сказал: “Ты навсегда со мной?”. Ответил: “Да, иначе забьешь”. Потом спросил: “Может, еще поцелуешь?”

Парагвая уступил Франции со счетом 0:1.
— В матче с Францией у Парагвая 13 фолов и ни одной желтой карточки. Удивлен?
— Мы фолили не так жестко, пожалели их (улыбается). Играли чисто.
— Барколя после матча жаловался на ваши грязные приемы, говорил, что никогда не было столько толчков в спину…
— Да? Я не читал его интервью. Но еще раз: против Франции мы играли лояльно, вообще не было ничего криминального.
— Было ли у тебя конкретное задание играть по Мбаппе?
— Конкретно у меня — нет. Главный тренер сказал опорным полузащитникам: «Вы не должны дать Мбаппе ни сантиметра пространства!».
Но также любой, кто оказывался рядом с Килианом, по задумке штаба, не должен был дать ему свободы.
— Во время матча вы с Килианом что-то обсуждали и даже смеялись.
— Я вообще не мог позволить себе хоть на немного отпустить Мбаппе. Мне было невероятно сложно!
В какой-то момент он сказал мне: «Ты навсегда со мной? Будешь держать и толкать весь матч?» Я ответил: «Да, иначе ты забьешь». А потом он спросил: «Может, еще поцелуешь?».
Я просто рассмеялся и сказал, что он прав. Но поцелуя не было.
Наверное, это была какая-то провокация, чтобы я потерял концентрацию. Но у него не получилось, — сказал Хуан Касерес.