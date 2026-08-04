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Селюк о «Балтике»: «Талалаев получает процент с трансферов. Он готов продать всех, слова про “выстрел в голову” — игра на публику. Закупит новых, потом опять продаст»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заинтересован в продаже игроков ради личных процентов.

Источник: Спортс‘’

«Если вы посмотрите статистику игроков “Балтики” и любой другой команды — например, “Динамо”, “Локомотива”, “Зенита”, “Спартака”, — то увидите, что у лучшего футболиста “Балтики” процент хороших передач — 70, а у других — 65−69. О чем это говорит?

У меня самый худший футболист, если у него меньше 80 процентов хороших передач, — я с такими даже не работаю. В «Балтике» больше бегают и мешают играть другим. Это их стиль. Некоторые команды не играют в футбол, а мешают в него играть. А есть команды, которые созидательны, как «Оренбург». Я люблю команды, которые стараются играть в футбол, а не мешают играть.

Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про «выстрел в голову» — игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду «Балтики».

Закупит новых, потом опять продаст, потом опять закупит и продаст. Заинтересованность в продаже игроков и в процентах от продажи, безусловно, есть", — сказал Селюк.

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