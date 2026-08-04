Селюк о «Балтике»: «Талалаев получает процент с трансферов. Он готов продать всех, слова про “выстрел в голову” — игра на публику. Закупит новых, потом опять продаст»

У меня самый худший футболист, если у него меньше 80 процентов хороших передач, — я с такими даже не работаю. В «Балтике» больше бегают и мешают играть другим. Это их стиль. Некоторые команды не играют в футбол, а мешают в него играть. А есть команды, которые созидательны, как «Оренбург». Я люблю команды, которые стараются играть в футбол, а не мешают играть.