Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.44
Футбол. Кубок России
18:30
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.14
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.58
П2
3.48
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.34
П2
2.61
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.86
П2
6.01
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.91
П2
1.76
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.70
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.44
П2
5.79
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.71
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.73
П2
2.05

Неймар о будущем: «Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с “Сантосом” до декабря. Потом буду думать, что делать: остаться или уйти, закончить карьеру или продолжить»

Форвард «Сантоса» Неймар высказался о своем будущем.

34-летний нападающий вернулся в бразильский клуб в прошлом году. После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 в США он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В 9 матчах в текущем чемпионате Бразилии у игрока 6 мячей и 2 голевые передачи.

«Не знаю, как долго буду играть. Не планирую останавливаться, но не знаю, как долго это продлится. У меня контракт с “Сантосом” до декабря этого года. Я намерен выполнить его условия и достойно представлять клуб.

Потом буду думать, что делать дальше: остаться в «Сантосе» или уйти в другой клуб, закончить играть или продолжить.

Пока в самом деле не знаю, что буду делать. До декабря еще далеко, надо идти от игры к игре. Физически я чувствую себя хорошо — это главное", — сказал Неймар.