Неймар устроил перепалку с руководителями «Ремо» после матча: кричал «Вылетели!», танцевал и оскорблял их

После финального свистка в подтрибунном помещении 34-летний футболист вступил в словесную перепалку с руководителями команды соперника.
На появившихся в сети кадрах видно, как Неймар несколько раз повторяет: «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулирует в сторону представителей «Ремо» и в один из моментов использует нецензурное выражение.
Представители «Ремо» также повалили несколько металлических ограждений, когда Неймар начал танцевать в нескольких метрах от них.
Отмечается, что такое поведение футболиста было вызвано провокациями в его адрес со стороны «Ремо» во время и после игры.
Неймар появился на поле во втором тайме и отметился голевой передачей, а «Сантос» победил «Ремо» со счетом 1:0 и прошел в следующий по сумме двух встреч (первая игра — 0:0).