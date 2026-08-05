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Бубнов о Дзюбе в Медиалиге: «Туда он не пойдет. Для чего? Может к нам в студию прийти. Мы с ним посмеемся»

Александр Бубнов оценил перспективы Артема Дзюбы перейти в «Спартак» или в один из клубов WINLINE Медиалиги.

Источник: Спортс‘’

— А что бы он там делал? В каком качестве?

— В качестве центрфорварда.

— Да, он забьет! Но что? «Спартак» должен играть на Дзюбу, как в «Акроне», что ли? Просто есть игроки, через которых строят игру команды. Я имею в виду нападающих. Как правило, это команды невысокого уровня. Классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него. У них гармоничная игра. Они играют в футбол, а он делает свою работу. В «Спартаке» Дзюба не сможет выполнять тот объем работы, те требования, которые нужны.

— Какое будущее у Дзюбы как у нападающего? Медиалига?

— Нет. Туда он не пойдет. Какая Медиалига? Для чего? Может сюда [в студию] прийти. Мы с ним посмеемся, — сказал экс-защитник «Спартака».

Ранее президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Дзюбой.