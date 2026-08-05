Мама русского таланта из «Атлетико»: «Сын говорит на пяти языках, в Европе по-другому нельзя»

Юный полузащитник родился в России, но является гражданином Испании и может в ближайшее время дебютировать за юношескую сборную Испании.
— Как Эмир совмещает футбол и учебу?
— Я не разрешаю бросать школу. Эмир — самый беспроблемный из четырех наших детей. Сам себя мотивирует, выполняет задания. Ему 14, но я не понимаю, как он так себя контролирует. Сейчас играет со старшими — его подняли повыше, чтобы не переломали: 16-летние уже очень развиты, прямо мужички. А биологический возраст Эмира отстает на одиннадцать месяцев. Играет хорошо, но еще мелкий.
— В учебе Эмир делает успехи?
— Он образованный, говорит на пяти языках: испанском, французском, английском, русском, турецком.
— Откуда такая тяга к языкам?
— Мы живем в Европе, а тут по-другому нельзя. У Эмира большая семья, папа — мусульманин, родственники говорят на разных языках, — сказала Безрученко в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Козлову.