Мама русского таланта из «Атлетико»: «Сын говорит на пяти языках, в Европе по-другому нельзя»

— Я не разрешаю бросать школу. Эмир — самый беспроблемный из четырех наших детей. Сам себя мотивирует, выполняет задания. Ему 14, но я не понимаю, как он так себя контролирует. Сейчас играет со старшими — его подняли повыше, чтобы не переломали: 16-летние уже очень развиты, прямо мужички. А биологический возраст Эмира отстает на одиннадцать месяцев. Играет хорошо, но еще мелкий.