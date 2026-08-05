Неймар отправил воздушный поцелуй оскорблявшему его фанату: «Это твоей жене»

34-летний форвард подвергался оскорблениям с трибун как по ходу встречи, так и после финального свистка.
Направляясь в подтрибунное помещение, Неймар посмотрел в сторону одного из болельщиков, отправил ему воздушный поцелуй и сказал: «Это твоей жене».
После этого бывший нападающий «Барселоны» предложил фанату спуститься с трибуны для личного разговора, а затем показал ему сердечко.
Уже в подтрибунном помещении Неймар вступил в словесную перепалку с руководителями и представителями «Ремо». Форвард несколько раз выкрикнул в их адрес «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулировал, танцевал перед соперниками, а в один из моментов нецензурно выругался.
Во время конфликта представители «Ремо» повалили несколько металлических ограждений, пытаясь приблизиться к Неймару.