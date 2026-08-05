Неймар отправил воздушный поцелуй оскорблявшему его фанату: «Это твоей жене»

Уже в подтрибунном помещении Неймар вступил в словесную перепалку с руководителями и представителями «Ремо». Форвард несколько раз выкрикнул в их адрес «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулировал, танцевал перед соперниками, а в один из моментов нецензурно выругался.