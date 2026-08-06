«Сантос» ответил президенту «Ремо», назвавшего Неймара «негодяем»: «Необоснованные обвинения переходят грань уважения и этики»

Нападающий «Сантоса» устроил перепалку с руководителями «Ремо» после ответного матча ⅛ финала Кубка Бразилии (1:0).
На появившихся в сети кадрах видно, как Неймар несколько раз повторяет: «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулирует в сторону представителей «Ремо» и в один из моментов использует нецензурное выражение.
Президент «Ремо» Антонио Карлос Тейшейра раскритиковал поведение футболиста: «Негодяй Неймар устроил клоунаду. Куча детей боготворит его. Мы сами виноваты, что делаем кумирами таких, как он».
«Сантос» решительно отвергает оскорбительное заявление президента «Ремо» в адрес Неймара, а также намеки на благосклонность судей.
Критика в спорте легитимна, но личные нападки и необоснованные обвинения переходят грань уважения и этики.
«Сантос» всегда будет защищать своих спортсменов, историю и целостность организации во имя прозрачности и имиджа бразильского футбола", — говорится в заявлении клуба.