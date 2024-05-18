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18:20 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

Второе место занял Оскар Пиастри, третье — Ландо Норрис.

Источник: Reuters

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи — седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят в Имоле.

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», третьим стал его партнер по команде британец Ландо Норрис.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — в 16:00 мск.

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