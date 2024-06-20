Суд Швейцарии обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитражный трибунал рассмотрел по швейцарским правилам арбитража спор между «Уралкалием» и американской командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» касательно расторжения спонсорского договора и присудил российской компании компенсацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО «Уралкалий».

«В результате детального рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил “Уралкалию” компенсацию. “Хаасу” также отказано во всех встречных требованиях к “Уралкалию”. Таким образом, арбитраж поставил точку в споре между “Уралкалием” и “Хаасом” по поводу спонсорского договора, — рассказали в компании. — “Уралкалий”, который вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также оказывает значительную многолетнюю поддержку целому ряду социальных проектов, в том числе спортивных мероприятий как в России, так и за рубежом, приветствует решение арбитража».

«Компания ожидает, что “Хаас” незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала. Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — подчеркнули в «Уралкалии».

В апреле 2022 года «Хаас» объявил, что не намерен возвращать бывшему титульному спонсору коллектива «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.

5 марта 2022 года «Хаас» расторг контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за ситуации на Украине. Также команда разорвала соглашение с компанией «Уралкалий». 9 марта того же года «Уралкалий» потребовал от команды возврата спонсорских денег.