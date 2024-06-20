Суд Швейцарии обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта
Компания ожидает, что команда незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала.
Компания ожидает, что команда незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала.
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитражный трибунал рассмотрел по швейцарским правилам арбитража спор между «Уралкалием» и американской командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» касательно расторжения спонсорского договора и присудил российской компании компенсацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО «Уралкалий».
«В результате детального рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил “Уралкалию” компенсацию. “Хаасу” также отказано во всех встречных требованиях к “Уралкалию”. Таким образом, арбитраж поставил точку в споре между “Уралкалием” и “Хаасом” по поводу спонсорского договора, — рассказали в компании. — “Уралкалий”, который вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также оказывает значительную многолетнюю поддержку целому ряду социальных проектов, в том числе спортивных мероприятий как в России, так и за рубежом, приветствует решение арбитража».
«Компания ожидает, что “Хаас” незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала. Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — подчеркнули в «Уралкалии».
В апреле 2022 года «Хаас» объявил, что не намерен возвращать бывшему титульному спонсору коллектива «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.
5 марта 2022 года «Хаас» расторг контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за ситуации на Украине. Также команда разорвала соглашение с компанией «Уралкалий». 9 марта того же года «Уралкалий» потребовал от команды возврата спонсорских денег.
В команде настаивали на том, что она имела право разорвать соглашение в одностороннем порядке в том случае, если спонсор «нанесет “Хаасу” вред, вовлечет в скандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки».