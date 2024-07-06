Расселл выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й
В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024.
В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024.
Победителем стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Джордж Расселл («Мерседес») 1:25.819
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.171
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.211
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.384
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.418
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.519
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.690
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.766
9. Алекс Албон («Уильямс») +0.821
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.098
11. Шарль Леклер («Феррари») +1.278
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1.356
13. Юки Цунода («РБ») +1.450
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.048
15. Даниэль Риккардо («РБ») +2.130
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +6.612
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +7.086
18. Эстебан Окон («Альпин») +8.738
19. Серхио Перес («Ред Булл») +12.529
20. Пьер Гасли («Альпин») +13.985.