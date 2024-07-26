Формула-1 связалась со всеми командами из-за брани Макса Ферстаппена

По сведениям источника, на этой неделе боссам гоночных коллективов было дано поручение проинформировать своих пилотов о необходимости внимательно следили за своей речью. Поводом для этого послужили недавние резкие слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые он себе позволил на Гран-при Венгрии. Нидерландец тогда жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников. А после предложил «идти к чертям» всем, кому не нравится его манера поведения.