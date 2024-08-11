В «Мерседесе» намекнули на значительные изменения в болиде сезона-2025

«Мы ещё не приняли решения о том, останется ли прежнее шасси. Останется ли прежняя коробка передач. Реальность такова, что, вероятно, нельзя изменить всё. Сейчас мы находимся на том этапе, когда пытаемся оценить ситуацию, чтобы добиться наилучшей отдачи от затраченных средств в условиях ограниченного бюджета. Однако я думаю, что с точки зрения аэродинамики наша машина и машины большинства других команд будут доработанными версиями того, что есть сегодня.



Изменения будут существенными. Но не захочется менять архитектуру болида, чтобы получить серьёзный удар по работе в аэродинамической трубе, после которого придётся восстанавливаться. Я не думаю, что многие пойдут на такое», — приводит слова Шовлина Racingnews365.