Болид Шумахера, на котором он провел последний сезон в «Феррари», выставили на аукцион

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на котором он выступал в своем последнем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» за «Феррари», выставлен на аукцион. Об этом сообщила газета The Mirror.
Ожидается, что болид может быть продан за $15 млн. Шумахер выступал на этой машине в 2006 году и выиграл на ней пять гонок. Аукцион пройдет 14 ноября в Нью-Йорке.
Шумахеру 55 лет, он делит рекорд «Формулы-1» по числу титулов с британцем Льюисом Хэмилтоном, на счету обоих по семь чемпионств. По количеству побед Шумахер располагается на второй позиции (91), уступая только Хэмилтону (105). Немецкий пилот выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год, завоевав с командой пять титулов.