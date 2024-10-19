Болид Шумахера, на котором он провел последний сезон в «Феррари», выставили на аукцион

Шумахеру 55 лет, он делит рекорд «Формулы-1» по числу титулов с британцем Льюисом Хэмилтоном, на счету обоих по семь чемпионств. По количеству побед Шумахер располагается на второй позиции (91), уступая только Хэмилтону (105). Немецкий пилот выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год, завоевав с командой пять титулов.