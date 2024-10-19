Снова техскандал в Ф-1. Чемпионов обвинили в нарушении регламента и требуют покарать

Лукавит ли Ферстаппен, мы наверняка узнаем уже в этот уикенд. В закрытом парке автомобили будут дополнительно опечатаны, чтобы исключить какие-либо запрещённые махинации — можно быть уверенным, что в этот раз клиренс на «Ред Булл» меняться не будет. И если темп Макса от этого не пострадает, значит, обвинения в сторону чемпионов действительно выдуманы на пустом месте. Но что, если вдруг в этот уикенд «Ред Булл» и правда вдруг станет существенно медленнее?