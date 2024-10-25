В Мексике стартует 20-й этап сезона «Формулы-1»

МЕХИКО, 25 октября. /ТАСС/. Программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Мексики — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме имени братьев Родригес.
До финиша чемпионата остается пять этапов, интрига в борьбе за титул еще сохраняется — нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») опережает британца Ландо Норриса («Макларен») на 57 очков. Чтобы отыграть отставание, Норрису нужно не только самому показывать высокие результаты, но и рассчитывать на серьезные осечки со стороны соперника, чего вполне можно ожидать, ведь нидерландец не может победить уже на протяжении девяти гонок. Участие в первой практике Гран-при Мексики в составе команды «Кик Заубер» примет россиянин Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией. Для испанца Фернандо Алонсо («Астон Мартин») предстоящий Гран-при станет 400-м в карьере, он является рекордсменом по этому показателю.
Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970-м Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.
В 2015 году здесь победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, после чего в Мексике выигрывали только Ферстаппен (2017−2018, 2021−2023) и британец Льюис Хэмилтон (2016, 2019). В 2020 году этап не проводился из-за пандемии коронавируса.
Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 21:30 мск, вторая — в ночь на субботу (01:00 мск). В субботу состоится третья свободная практика (20:30 мск), в ночь на воскресенье — квалификация (00:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (23:00 мск).