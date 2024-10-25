В Мексике стартует 20-й этап сезона «Формулы-1»

До финиша чемпионата остается пять этапов, интрига в борьбе за титул еще сохраняется — нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») опережает британца Ландо Норриса («Макларен») на 57 очков. Чтобы отыграть отставание, Норрису нужно не только самому показывать высокие результаты, но и рассчитывать на серьезные осечки со стороны соперника, чего вполне можно ожидать, ведь нидерландец не может победить уже на протяжении девяти гонок. Участие в первой практике Гран-при Мексики в составе команды «Кик Заубер» примет россиянин Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией. Для испанца Фернандо Алонсо («Астон Мартин») предстоящий Гран-при станет 400-м в карьере, он является рекордсменом по этому показателю.