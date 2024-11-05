Хэмилтон останется в «Мерседес» до конца сезона, несмотря на слухи о досрочном уходе — СМИ

«Беседуя с нами Льюис добавил, что с радостью поехал бы в отпуск, а не участвовал в завершающем сезон тройнике — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных комментариев, источники в “Мерседес” сообщили, что внутри команды нет сомнений в том, что Хэмилтон будет выступать в следующих трёх гонках.