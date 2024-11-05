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Хэмилтон останется в «Мерседес» до конца сезона, несмотря на слухи о досрочном уходе — СМИ

39-летний семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за «Мерседес», Льюис Хэмилтон примет участие во всех оставшихся гонках в сезоне-2024 в составе немецкой команды, несмотря на слухи о досрочном уходе из коллектива, сообщил Sky Sports.

Источник: Getty Images

Во время гонки в Бразилии Хэмилтон обратился по радио к команде: «ребята, это был катастрофический уикенд. Это худшая машина, которая когда-либо была. Спасибо за вклад и отличную работу всех ребят на пит-лейне».

«Беседуя с нами Льюис добавил, что с радостью поехал бы в отпуск, а не участвовал в завершающем сезон тройнике — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных комментариев, источники в “Мерседес” сообщили, что внутри команды нет сомнений в том, что Хэмилтон будет выступать в следующих трёх гонках.

Между тем, возможное объяснение речь Хэмилтона по радио заключается в том, что его очевидные прощальные комментарии были адресованы членам команды, работающим в Сан-Паулу, но которые не будут присутствовать на завершающих сезон Гран-при.", — говорится в статье британского канала.