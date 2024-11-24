Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Ферстаппен занял пятое место на 22-м этапе «Формулы-1» в Лас-Вегасе и довел количество очков до 403. Занимающий второе место в зачете пилотов британец Ландо Норрис финишировал по итогам гонки шестым и потерял шансы обогнать представителя Нидерландов. На счету гонщика «Макларен» 340 очков. Первое место на этом этапе Гран-при занял пилот «Мерседес» британец Джордж Расселл, второе — его соотечественник и напарник по команде Льюис Хэмилтон. Третьим стал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс — младший.