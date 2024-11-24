«Макларен» сохранил лидерство в Кубке конструкторов «Формулы-1»

В воскресной гонке победу одержал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон финишировал вторым, нидерландец Макс Ферстаппен — пятым, этот результат позволил ему выиграть четвертый подряд чемпионский титул в общем зачете. Пилоты «Макларена» британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри финишировали на шестом и седьмом местах соответственно.