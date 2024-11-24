Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Макларен» сохранил лидерство в Кубке конструкторов «Формулы-1»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Макларен» сохранил лидерство в Кубке конструкторов «Формулы-1» после Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Reuters

В воскресной гонке победу одержал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон финишировал вторым, нидерландец Макс Ферстаппен — пятым, этот результат позволил ему выиграть четвертый подряд чемпионский титул в общем зачете. Пилоты «Макларена» британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри финишировали на шестом и седьмом местах соответственно.

«Макларен» лидирует в Кубке конструкторов с 608 очками, далее следуют «Феррари» (584), «Ред Булл» (555), «Мерседес» (425), «Астон Мартин» (86), «Хаас» (50), «Альпин» (49), RB (46), «Уильямс» (17) и «Кик Заубер» (0).